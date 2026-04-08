Barış Alper Yılmaz: Kendimize Bakıyoruz - Son Dakika
Barış Alper Yılmaz: Kendimize Bakıyoruz

08.04.2026 23:47
Galatasaray'ın yıldızı Yılmaz, Göztepe zaferinin ardından hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz dışarıya kulak asmayıp, kendimize bakıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaptan olarak sahaya çıkmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Yılmaz, "Hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Kendime çok iyi bakıyorum. O yüzden sakatlık bana bir şey yapmaz diyebilirim. Biz futbolcular her pozisyona kendimizi hazır tutmamız lazım. Forvet oynamayı da seviyorum. Takımıma katkı sağlamam lazım. 5 gol oldu galiba. Kendi hedeflerim de var. Bunları da gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

"Nazar boncuğu diyelim"

Geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor mağlubiyetine de değinen Yılmaz, futbolda dünün olmadığını dile getirdi. İstemeden aldıkları bu sonucun kendilerini üzdüğünü ancak takım halinde toparlandıklarını aktaran Yılmaz, "Bugün ve yarına odaklıyız. Gönül ister hep kazanalım ama nazar boncuğu diyelim. Aslında bizi ateşledi. Biz dışarıya kulak asmayıp kendimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Icardi çok özel biri"

Şampiyonluk yolunda henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayan Yılmaz, taraftarların her yerde kendilerini desteklediğine dikkat çekti. Maçlara odaklanmaları gerektiğini belirten Yılmaz, "Daha çok erken. Maçlarımıza odaklanmamız lazım. Takımın kaptanları var, görünmeyenler de var. Kaptan çıkmak gurur ve keyif verici. Icardi çok özel biri. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Biz bir aileyiz ve kolay kolay yıkılmasın. Çok güzel bir aileyiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Basın Toplantısı, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz: Kendimize Bakıyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz: Kendimize Bakıyoruz - Son Dakika
Advertisement
