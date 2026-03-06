Barış Alper Yılmaz Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu - Son Dakika
Barış Alper Yılmaz Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu

Barış Alper Yılmaz Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu
06.03.2026 10:47
Transfermarkt verilerine göre Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, piyasa değeriyle Süper Lig'de zirveye çıktı. Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro ile ligin en değerli Türk futbolcusu oldu.

DEĞERİ 26 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Transfermarkt tarafından güncellenen piyasa değerlerinde Barış Alper Yılmaz'ın değeri 26 milyon euro olarak belirlendi. Bu rakamla milli futbolcu, Süper Lig'de forma giyen Türk oyuncular arasında ilk sıraya yerleşti.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, hem ligde hem Avrupa'da takımına önemli katkı sağlıyor. Milli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.

SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu
