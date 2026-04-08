Barış Alper Yılmaz: Trabzonspor bizi ateşledi

08.04.2026 23:49
Galatasaray kaptanı Yılmaz, Trabzonspor mağlubiyetinin motivasyon sağladığını vurguladı.

SÜPER Lig'de lider Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz 3-1 kazandıkları Göztepe deplasmanının ardından, "Trabzonspor yenilgisi bizi ateşledi" dedi.

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Öncelikle takıma teşekkür ederim. Bugün kaptan ben çıktım, çok mutlu ve gururluyum. Hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Kendime çok iyi bakıyorum. O yüzden 'sakatlık bana bir şey yapmaz' diyebilirim. Biz futbolcular her pozisyona kendimizi hazır tutmamız lazım. Forvet oynamayı da seviyorum. Takımıma katkı sağlamam lazım. 5 gol oldu galiba. Kendi hedeflerim de var. Bunları da gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor mağlubiyetini de değerlendiren Barış, "Futbolda aslında dün yoktur ama geçen maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bizi gerçekten üzdü ama biz takım halinde konuşuyoruz. Bugün ve yarına odaklıyız. Gönül ister hep kazanalım ama nazar boncuğu diyelim. Aslında bizi ateşledi. Biz dışarıya kulak asmayıp kendimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'

Şampiyonluk yolunda hiçbir şeyin bitmediğini belirten Barış Alper Yılmaz, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Daha çok erken. Maçlarımıza odaklanmamız lazım. Takımın kaptanları var, görünmeyenler de var. Kaptan çıkmak gurur ve keyif verici. İcardi çok özel biri. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Biz bir aileyiz ve kolay kolay yıkılmasın. Çok güzel bir aileyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Advertisement
