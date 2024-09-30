Barış Düzen: Galibiyet Sözümüz Var

Spor

- Barış Düzen: "Haftaya galip gelip, taraftarımıza armağan edeceğiz"

ANKARA - Sakaryaspor Yardımcı Antrenörü Barış Düzen, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok çalışıp, önümüzdeki hafta galip gelip, galibiyeti taraftarımıza armağan edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Aktepe Stadında oynanan karşılaşmada Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'da Teknik Direktör Suat Kaya'nın maç sonu kırmızı kart görmesinin ardından basın toplantısına Yardımcı Antrenör Barış Düzen katıldı. Düzen, maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Hafta başından beri rakibimizi analiz ettik. O doğrultuda çalıştık. Söylemlerimiz rakip, savunmadan çıkışlarda çabuk oynayan bir takım. Arkada her zaman bir oyuncu bırakmamıza rağmen iki gol oldu. İkinci yarı oyunun başında 2-1'i yakaladık. Çok güzel bir dakikada oyuna ortak olduk. 2-2'yi yakalamak istiyorduk. Fakat istediğimiz olmadı. Taraftarlarımız için çok üzgünüm. Buraya Sakarya'dan geldiler, onları mutlu etmeyi çok isterdik. İnşallah bu hafta çok çalışıp, önümüzdeki hafta galip gelip galibiyeti taraftarımıza armağan edeceğiz" diye konuştu.