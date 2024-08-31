Barış Kanbak: Rakibimizi çok iyi analiz edebildik - Son Dakika
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Spor

Barış Kanbak: Rakibimizi çok iyi analiz edebildik

Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, 'Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık' dedi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Kanbak, maçtan önce yapılan konuşmada mental gücün önemine değindi ve maçın analizini yaptıklarını belirtti.

31.08.2024 23:02
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- Barış Kanbak: "Rakibimizi çok iyi analiz edebildik"

RİZE - Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, açıklamalarda bulundu. Kanbak, "Maçtan önce yayıncı kuruluşa da yaptığımız konuşmada şundan bahsetmiştik. Geçen haftayı incelediğimizde iki takımın da bu hafta mutlak kazanması gerekiyordu. Biz 2-0'dan 2-2 beraberlikle kaybedilmiş bir iki puan vardı. Rakibimiz de farklı bir mağlubiyet almıştı. Böyle durumlarda mental gücün, mental dayanıklılığın öne çıkacağını, önemli olduğundan konuşmuştuk. Maça erken golle başladık. İlhan Hocamızın yıllardır oynatmaya çalıştığı bir sistem var zaten. Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık. Bugün de biliyorduk ki doğru defansif duruşla kazandığımız toplar sonrası tehlike oluşturduk. Çünkü savunma arkalarına yapacağımız koşuları hedeflemiştik. Daha sonrasında yediğimiz tabii ki iki tane duran top golü var. Bu sezon duran toplarda savunma anlamında biraz daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bugün onlardan ikisini yaşadık. Fakat goller geçerli olmadıktan sonra, kırılmadık, devam ettik. Oyunun sonuna kadar skoru korumayı bildik, çeşitli formasyonlara geçtik. Beşli oyun, altılı oyun, oyunun son bölümünde çünkü tamamen uzun topa dönmüştü rakip doğal olarak. Zaman daraldıkça direkt hücumları denediler. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde bir milli ara var. Bu milli arayı hem çalışma anlamında hem de psikolojik anlamda iyi geçirip daha güçlü bir Kasımpaşa istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Barış Kanbak: Rakibimizi çok iyi analiz edebildik - Son Dakika

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