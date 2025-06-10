Barış Şimşek, Hollanda-Malta Maçında Gözlemci

UEFA gözlemcisi Barış Şimşek, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün oynanacak Hollanda- Malta müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün Hollanda ile Malta, Hollanda'nın Groningen şehrindeki Euroborg Stadyumunda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. UEFA gözlemcisi Barış Şimşek, bu mücadelede gözlemci olarak görev yapacak. - İSTANBUL