Barış Şimşek, UEFA Gözlemcisi Olarak Görev Alacak

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UEFA gözlemcisi Barış Şimşek, Trabzonspor ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turunda Trabzonspor ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 5 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakada UEFA gözlemcisi Barış Şimşek görev alacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander van der Eijk yönetecek. - İSTANBUL