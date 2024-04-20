Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı

Spor

"Katliamı kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke"

31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren yıldız futbolcu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri taktığı ve barıştığı iddia ediliyor.

AYNI YÜZÜKLERİ TAKTILAR

Aylar önce ayrılan ve günlerce gündem olan ikiliden takipçilerini heyecenlandıran bir paylaşım geldi. Dün düzenlenen imza töreninde kameralara poz veren Lucas Torreira'nın parmağındaki yüzüğün Devrim Özkan'ın geçen günlerde paylaştığı fotoğraftaki yüzükle aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

"BARIŞTILAR MI?"

İkilinin kısa aralıklarla aynı yüzüklerle kameralar karşısına geçtiğini gören sosyal medya kullanıcıları, eski çiftin barıştığını düşünüyor. İkiliden ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.