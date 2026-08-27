Bartın'da Plaj Voleybolu Grand Slam Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Bartın'da Plaj Voleybolu Grand Slam Turnuvası Başladı

Bartın\'da Plaj Voleybolu Grand Slam Turnuvası Başladı
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Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Bartın etabı, 25 takım ve 500 bin lira ödülle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Bartın etabı başladı.

Bartın Belediyesi ev sahipliğinde İnkumu sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 16'si erkek, 9'u kadın olmak üzere 25 takım katılıyor.

Üç gün sürecek ve 5 ülkeden takımların yer aldığı turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan ekiplere 500 bin lira para ödülü verilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, gazetecilere, bu yıl Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nda Bartın etabının düzenlendiğini söyledi.

Beş ülkeden takımların katıldığı organizasyonda Türkiye ve dünya serisi puanı verildiğini belirten Değirmenci, "Olimpiyatlara dahi puan veren bu önemli organizasyon Bartın Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra Rusya, İran, Bosna Hersek, Ukrayna gibi ülkelerden gelen sporcular var. Turnuva bugün başladı ve cumartesi günü yarı final ve final maçları yapılacak. Burada ilk 8'e giren takımlara 500 bin lira dağıtılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bioderma, Turnuva, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartın'da Plaj Voleybolu Grand Slam Turnuvası Başladı - Son Dakika

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