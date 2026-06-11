Bartın Üniversitesi\'nden A Milli Takım\'a Destek Klibi

Bartın Üniversitesi, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a destek amacıyla klip çekti. Sosyal medyada ilgi gören klipte Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya da yer aldı

Türkiye A Milli Takımı'nın 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle yaşanan heyecana Bartın Üniversitesi (BARÜ) de ortak oldu. BARÜ tarafından hazırlanan destek klibinde Rektör Ahmet Akkaya'nın yanı sıra, öğrenciler, akademisyenler ve personel yer aldı.

Üniversitede çekilen videonun sonunda ise Dev Türk Bayrağı önünde konuşan Rektör Akkaya, Milli Takım'a başarı dileğinde bulundu - BARTIN