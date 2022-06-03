Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu

03.06.2022 17:26
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan önemli bir başarıya daha imza attı. Kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Dilara Uçan, silkmede 121, toplamda ise 220 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu koparmada da 99 kiloyla 4. sırada yer almayı başardı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeyi başardığının altını çizerek "Bartın Üniversitesinin genç sporcuları Türk Sporuna değer katmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Dilara Uçan'ı canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

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