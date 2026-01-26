Kötü günler geçiren Bartınpor'da yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kötü günler geçiren Bartınpor'da yeni dönem

Kötü günler geçiren Bartınpor\'da yeni dönem
26.01.2026 15:00  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'de zor günler geçiren Bartınspor'un yönetim kurulu, ekonomik sorunlar ve başarısız sonuçlar nedeniyle istifa etti. Takım, kongreye taşınacak geçici bir yönetim kurulacak.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve bu sezon kötü günler geçiren Bartınspor'da mevcut yönetim görevi bıraktı. Takımı kongreye oluşturulacak geçici yönetim taşıyacak.

Bartın'da yaklaşık 5 ay önce gerçekleştirilen kongreyi kazanan Mehmet Maden başkanlığındaki Bartınspor'da yönetim kurulu, istifa ederek görevi bıraktı. Ekonomik sorunlar ve başarısız sonuçlar nedeniyle çalkantılı günler geçiren kulübü, oluşturulacak geçici yönetim kongreye taşıyacak. Bartınspor Asbaşkanı ve Genel Kaptanı Ali Kıral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta görevi devraldık. 3-4 ay geçti ve biz Bartınspor'u ekonomik dardan çıkartamadık. Elbirliği ile çabaladık, uğraştık, yapamadık. Asbaşkan Kral, mevcut süreçte Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte ise kongreye kadar yeni bir yönetim kurulunun oluşturulacağını kaydetti. Geçiş sürecinin başladığını da kaydeden Kıral, "Biz de kongre hazırlığı yapacağız. Şu an itibarıyla görevi bıraktık. İnşallah Bartınspor bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Biz de öyle arzu ettik zaten. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bartınspor artık emin ellere teslim edildi. Eleştirilerin son bulmasını ve Bartınspor etrafında birleşelim diyoruz. Bartınspor inşallah iyi yerlere gelir. Biz de bundan mutluluk duyacağız. Her zaman Bartınspor'un yanındayız. Birlik olalım, güzel maçlar izleyeceğiz inşallah" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kötü günler geçiren Bartınpor'da yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:33:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kötü günler geçiren Bartınpor'da yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.