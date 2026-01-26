Kötü günler geçiren Bartınpor\'da yeni dönem

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve bu sezon kötü günler geçiren Bartınspor'da mevcut yönetim görevi bıraktı. Takımı kongreye oluşturulacak geçici yönetim taşıyacak.

Bartın'da yaklaşık 5 ay önce gerçekleştirilen kongreyi kazanan Mehmet Maden başkanlığındaki Bartınspor'da yönetim kurulu, istifa ederek görevi bıraktı. Ekonomik sorunlar ve başarısız sonuçlar nedeniyle çalkantılı günler geçiren kulübü, oluşturulacak geçici yönetim kongreye taşıyacak. Bartınspor Asbaşkanı ve Genel Kaptanı Ali Kıral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta görevi devraldık. 3-4 ay geçti ve biz Bartınspor'u ekonomik dardan çıkartamadık. Elbirliği ile çabaladık, uğraştık, yapamadık. Asbaşkan Kral, mevcut süreçte Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte ise kongreye kadar yeni bir yönetim kurulunun oluşturulacağını kaydetti. Geçiş sürecinin başladığını da kaydeden Kıral, "Biz de kongre hazırlığı yapacağız. Şu an itibarıyla görevi bıraktık. İnşallah Bartınspor bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Biz de öyle arzu ettik zaten. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bartınspor artık emin ellere teslim edildi. Eleştirilerin son bulmasını ve Bartınspor etrafında birleşelim diyoruz. Bartınspor inşallah iyi yerlere gelir. Biz de bundan mutluluk duyacağız. Her zaman Bartınspor'un yanındayız. Birlik olalım, güzel maçlar izleyeceğiz inşallah" diye konuştu. - BARTIN