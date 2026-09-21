Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı, Fenerbahçe 13 oyuncu gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı, Fenerbahçe 13 oyuncu gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli Takım\'a çağrıldı, Fenerbahçe 13 oyuncu gönderdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ligde milli araya girilirken Fenerbahçe'de 13 oyuncu ülkelerinin milli takımlarına gidecek. A Milli Takım'a 5 futbolcu veren sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki Bartuğ Elmaz ilk kez aday kadroya alındı.

Fenerbahçe'de 13 futbolcu ülkelerinin milli takımları için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, A Milli Futbol Takımı'na ise 5 futbolcu gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı 10 puanla kapattı. Ligde dün oynanan karşılaşmalar sonrası da milli araya girildi. Sarı-lacivertlilerden 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Türk oyunculardan İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ı aday kadroya çağırdı. 23 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler 28 Eylül'de ise Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca 22 yaşındaki savunmacı Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ümit Milliler de 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 26 Eylül'de Ukrayna, 6 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

4 isim daha Uluslar Ligi macerasında

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya'nın Uluslar C Ligi'nde oynayacağı Moldova, Kazakistan, Faroe Adaları maçlarında ülkesiyle mücadele edecek. Nathan Ake ise Hollanda'nın Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Almanya, Sırbistan ve Yunanistan mücadelelerinde geniş kadroda yer alacak. Türkiye ile aynı grupta yer alan ve 2 Ekim'de ay-yıldızlıları konuk edecek olan Belçika, sarı-lacivertlilerin forveti Romelu Lukaku'yu aday kadroya çağırırken, ilk sınavını da İtalya karşısında verecek. Vedat Muriqi'li Kosova ise Uluslar B Ligi'nde İrlanda, Avusturya, İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı'na davet edildi.

Nene ve Oppong, Afrika Uluslar Kupası elemelerine çıkacak

Afrika'da kıtasında ise Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında takımlar iki maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Kojo Oppong, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Gana, Fildişi Sahili ve Gambiya ile kozlarını paylaşacak.

Dorgeles Nene'li Mali ise elemelerde Yeşil Burun ve Liberya ile mücadele edecek.

Kaynak: İHA
Milli TakımFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:20
Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:42:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı, Fenerbahçe 13 oyuncu gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement