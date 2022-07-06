BARÜ öğrencisi Zeynep Yetgil'den gümüş madalya - Son Dakika
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BARÜ öğrencisi Zeynep Yetgil'den gümüş madalya

06.07.2022 21:31
BARÜ öğrencisi Zeynep Yetgil'den gümüş madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya elde etti.

Çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükselen Zeynep Yetgil, 53 kiloda gümüş madalyaya uzandı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Zeynep Yetgil'i tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz öğrencileri elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz, Türk sporuna değer katma hedefiyle her geçen gün yeni madalyaları hanelerine ekliyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Zeynep Yetgil de Avrupa ve Dünya derecelerinin ardından Akdeniz Oyunlarında da madalyaya uzandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Cezayir, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BARÜ öğrencisi Zeynep Yetgil'den gümüş madalya - Son Dakika

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