Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı okullar arası düzenlenen Türkiye Korfbol Şampiyonası Finalleri'nde oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Aydın Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı 17-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İzmir'de yapılan Türkiye Ortaokullarası Korfbol Şampiyonası Finalleri'nde oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Başak Koleji'nden yapılan açıklamada "Korfbol sporunda başarıya ulaşan sporcu öğrencilerimizi, antrenörleri Sertan Kamber'i kutluyor ve bizlere bir kez daha yaşattıkları gururdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dendi. - AYDIN
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Adana Demirspor, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray maç biletleri satışta' denildi. Bilet fiyatları ise çeşitli tribünler için farklılık göstermektedir.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası, Germencik Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada 11 ilden 21 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, 300'den fazla sporcu mücadele etti. Dereceye giren takımlar arasında yoğun bir mücadele yaşandı ve ödül töreniyle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocular kuşak sınavına katıldı. Başarılı olan sporcular, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kutlandı.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde oynanan 22. hafta maçlarıyla sezon sona erdi. A ve B Grubunda Play-Off oynama hakkı kazanan takımlar belirlendi. Küme düşen takımlar da belli oldu.
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, İstanbul Mesudiyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Mercan Çiftçi ve Zeynep Akyol'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Körfez Gençlerbirliği, 13 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Grup müsabakaları sonunda ilk 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takım, mayısta yapılacak finallerde mücadele edecek. Final etabı sonunda ise 2 takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek. Grup müsabakaları 24 Nisan'da sona erecek.
Bafra ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na 120 genç sporcu katıldı. Turnuva, Gençlik Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştiriliyor ve iki gün sürecek. Turnuvada derece yapan sporculara ödülleri verilecek.
Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan wushu sporcusu Asuman Çığlıoğlu, Çin'de düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Halk Merkezi bünyesinde açılan kick boks kurslarında eğitim gören Muhammed Keskin, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda 94 kg ve 94+ kg kategorilerinde Avrupa ikincisi oldu. Keskin, Türkiye'yi temsil etmek için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, tecrübe ile şampiyonluğa gideceklerini söyledi. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan önderliğinde başlayan kurslar sayesinde yetenekli kick boksçuların yetiştirildiğini ifade eden Keskin, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve antrenörlerine teşekkür etti.
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