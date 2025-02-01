Başakşehir 1-0 Samsunspor: Piatek'in Golü - Son Dakika
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Spor

Başakşehir 1-0 Samsunspor: Piatek'in Golü

RAMS Başakşehir, Piatek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

01.02.2025 20:16
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Keny, Piatek

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Laura, Holse, Schindler, Mouandilmadji

Gol: Dk. 19 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Deniz Türüç, Dk. 31 Crespo (RAMS Başakşehir), Dk. 25 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

17. dakikada Piatek'in dokunuşunda topu önünde bulan Crespo'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte topa kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 1-0.

37. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Keny, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir 1-0 Samsunspor: Piatek'in Golü - Son Dakika

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