Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Keny, Piatek
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Laura, Holse, Schindler, Mouandilmadji
Gol: Dk. 19 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Deniz Türüç, Dk. 31 Crespo (RAMS Başakşehir), Dk. 25 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
17. dakikada Piatek'in dokunuşunda topu önünde bulan Crespo'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte topa kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 1-0.
37. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Keny, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir 1-0 Samsunspor: Piatek'in Golü - Son Dakika
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