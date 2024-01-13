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Başakşehir, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, Alanyaspor'u konuk etti ve mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Deniz Türüç ve Piatek'in attığı gollerle galibiyete ulaşan Başakşehir, önemli bir galibiyet elde etti.

Başakşehir, Alanyaspor\'u 2-1 mağlup etti
13.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:00
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Pelkas'ın geri pasında Volkan Babacan'ın göğsüyle kontrol edip attığı pas kısa kaldı. Topu kapan Cordova'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

11. dakikada Dubois'nın sol taraftan yerden ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Piatek, pasını savunma arkasına aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

35. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

45. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Piatek'in, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Piatek, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Serdar Gürler, Aleksic, Keny, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Ömer Ali Şahiner, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Novais, Carlos Eduardo, Cordova

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Nuno Lima, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş

Muhammed Apaydın, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Deniz Türüç (dk. 35), Piatek (dk. 45+1) (Başakşehir), Cordova (dk. 2) (Alanyaspor)

Sarı kart: Figueiredo (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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