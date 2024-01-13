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Başakşehir, Alanyaspor'u 3-2 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
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Başakşehir, Alanyaspor'u 3-2 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. İstanbul ekibi, son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. Aynı zamanda iç sahadaki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran Başakşehir, Alanyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Deniz Türüç, bu maçta takımının ilk golünü atarken, Krzysztof Piatek ise gol sayısını 7'ye yükseltti.

Başakşehir, Alanyaspor\'u 3-2 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü
13.01.2024 - 18:39,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenen RAMS Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti.

Üst üste ikinci galibiyetini elde eden İstanbul ekibi, son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı.

Turuncu-lacivertliler, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı.

İstanbul ekibi, Alanyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Başakşehir ilk 10 içine girdi

Sezona kötü başlayan ve ilk 6 maçında 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, Alanyaspor galibiyetiyle lig sıralamasında ilk 10 içine girmeyi başardı.

Bu sezon 7. galibiyetini alan ve puanını 26'ya yükselten turuncu-lacivertli ekip, aynı puandaki Kasımpaşa'yı averajla geride bırakarak 9. sıraya çıktı. Sekizinci yenilgisini yaşayan Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak, Alanyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.

Deniz Türüç ilk golünü attı

RAMS Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Deniz Türüç, bu sezon ligdeki ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında attı.

Deniz, 35. dakikada frikikten attığı golle takımını 1-1'lik eşitliğe taşıdı.

Turuncu-lacivertli ekibin ligdeki en golcü ismi olan Krzysztof Piatek ise Alanyaspor maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.

Kaynak: AA
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