Başakşehir Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Deniz Türüç'ün frikik golüyle beraberliği yakalayan Başakşehir, Piatek'in hat-trick yaptığı maçta galip geldi.

02.09.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 87 Onur Ergün), Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 46 Berkay Özcan), Figueiredo (Dk. 83 Crespo), Serdar Gürler (Dk. 83 Davidson), Keny (Dk. 46 Piatek)

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Erdal Rakip (Dk. 67 Gaich), Kaluzinski, Djenepo (Dk. 82 Soner Dikmen), Safuri (Dk. 82 Van de Streek), Larsson, Samudio

Goller: Dk. 2 ve Dk. 41 Larsson (Antalyaspor), Dk. 43 Figueiredo, Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 64, Dk. 72 ve Dk. 81 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 75 Safuri (Antalyaspor), Dk. 76 Piatek (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

62. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Antalyaspor ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı frikikte, kalecinin de müdahale ettiği top üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-2.

64. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in penaltı noktası üzerine yaptığı kavisli ortada Piatek, şık bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 3-2.

72. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. Sol kanattan son çizgiye inen Lima'nın altıpas içine gönderdiği sert topa Piatek ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 4-2.

81. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Opoku'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Piatek, önünde seken topa sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.

Başakşehir karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:47 Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti
11:39 Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia ’’Doktor bey hasta çok kötü’’ Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia! ''Doktor bey hasta çok kötü''
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:09 Ölümüne rahatlık Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu Ölümüne rahatlık! Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
10:47 İtalya’da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı İtalya'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı
10:21 Cem Uzan, Galatasaray’ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 00:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement