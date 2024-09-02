Başakşehir Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Spor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 87 Onur Ergün), Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 46 Berkay Özcan), Figueiredo (Dk. 83 Crespo), Serdar Gürler (Dk. 83 Davidson), Keny (Dk. 46 Piatek)

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Erdal Rakip (Dk. 67 Gaich), Kaluzinski, Djenepo (Dk. 82 Soner Dikmen), Safuri (Dk. 82 Van de Streek), Larsson, Samudio

Goller: Dk. 2 ve Dk. 41 Larsson (Antalyaspor), Dk. 43 Figueiredo, Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 64, Dk. 72 ve Dk. 81 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 75 Safuri (Antalyaspor), Dk. 76 Piatek (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

62. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Antalyaspor ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı frikikte, kalecinin de müdahale ettiği top üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-2.

64. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in penaltı noktası üzerine yaptığı kavisli ortada Piatek, şık bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 3-2.

72. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. Sol kanattan son çizgiye inen Lima'nın altıpas içine gönderdiği sert topa Piatek ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 4-2.

81. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Opoku'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Piatek, önünde seken topa sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.

Başakşehir karşılaşmayı 5-2 kazandı.