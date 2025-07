Başakşehir Avrupa'da Hedeflerini Gerçekleştirmek İstiyor

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Avrupa'da devam etmek çok önemli. Başakşehir'in koyduğu tüm hedefleri bu sene gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında yarın Bulgaristan temsilcisi PFK Cherne More takımıyla karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolculardan Christopher Operi açıklamalarda bulundu. Aynı ciddiyetle oynayacaklarını ifade eden Çağdaş Atan, "Başakşehir Futbol Kulübü olarak oynamaktan zevk aldığımız ve gurur duyduğumuz bir platformdayız. Yine Avrupa sahnesindeyiz. Geçen sene bildiğiniz gibi play-off aşamasında çok ciddi bir başarı elde edip Konferans Ligi'nde ilk aşamasında kalmayı başarmıştık. Bu sene aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Yolumuz zor. Rakibimizi analiz etmiştik. Cherno More iyi bir teknik direktör takımı. Hem Bulgaristan hem Cherno More takımını çalıştıran hocaları var. Oyunu okuyabilen bir teknik adam takımı. İlk maçı çok iyi oynadık. 4-5 organize pozisyon yakaladık. Farklı skor elde edebilirdik ama sonuçtan memnunum. Bu normal karşılanabilir. Yarın aynı ciddiyetle başlamak istiyoruz. Başlangıcımız ve ilk 15 dakikada ev sahibi avantajını rakibe hissettirmedik. Seyirciyi oyuna katmadık. Ufak bir bireysel karar duygusal baskı kırılmadan oluşan bir pozisyon vardı. Rakip biraz özgüvenle üzerimize gelmeye çalıştı ama kontrolü tekrar elimize aldık. Yarın çok önemli maç oynayacağız. Yine aynı felsefe ile oyunun kurallarını kendisi belirleyen bir Başakşehir izletmek istiyoruz. Amacımız turu geçmek" ifadelerini kullandı.

'ÖZBEK TARAFTARI STADYUMA ÇEKMEK İSTİYORUZ'

Başakşehir taraftarının artması için esprili bir dille bunu artırma amaçlarından bahseden Atan, "Özbek vatandaşlarını seyirci olarak çekmek için Özbek oyuncuları transfer ettik. Çok sayıda Özbek var Türkiye'de. Yarın iyi bir taraftar grubu bekliyorum. Tabii ki oyunun kalitesi ve temposu da seyirciyi sahaya çekmek açısından önemli. Biz bunu yapacağız. En iyi halimizi yansıtacağız. İlk maç çok önemliydi. Şu an biraz daha iyi durumdayız ama geçen sene 4 takımımız Avrupa'da play-off oynadı. Sadece bir takım devam etti. O da Başakşehir. Diğer iki takımımız Şampiyonlar Ligi elemesinden elenip Avrupa Ligi'ne direkt kaldılar. Play-off aşamalarını çok ciddiye alıyoruz. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Geçen seneden en büyük avantajımız benimde Avrupa'da yoğun bir maç periyodunu tecrübe ettim. Tecrübeliyiz ve hataların farkındayız. Dar rotasyon ile oynadık. Geçen sene heybemiz tecrübe olarak dolu. Yaptığımız hatalardan ders alıp lig formatına girip sonra da çıkabilmek net hedefimiz bu. Geçen sene Chelsea dışında her takımla başa baş oynayabilirdik. Bu sene Avrupa kupalarına kaldık ama geçen sene yapamadıklarımızı bu sene yaşamak istiyoruz. O başarıları elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'ÇOK İYİ 9 NUMARALARIMIZ VAR'

Yeni transferlerle beraber hücum hattını güçlendirdiklerinden bahseden Çağdaş Atan, "Hücum oyuncularımız çok önemli transferler. Çok iyi 9 numaralarımız var. Çok başımız ağrıyacak bu sebeple. Bazen 2'sini oynatacağız. Bazen tek santrfor oynayacağız. Oyuncularımdan çok memnunum. Shomurodov'un kalitesi ve milli takım başarıları, aynı zamanda karakteri, sahadaki gücü beni ona götüren durum oldu. Özellikle onu istedim. Benim için çok önemli bir oyuncu. Ligimizi çok iyi biliyor. Bazı sebeplerden dolayı futbolu geç sahiplendi. Selke gibi bir oyuncuya hayır demek mümkün değildi. Ondan çok beklentimiz var. Değişik profilde bir oyuncu. Hatta son senelerin en farklısı. Forvette elim bol. En formda olanın en iyi halini sahaya getirmeye çalışacağız. Shomurodov yüzde 100'e yaklaşıyor. Selke'de eksiklerini kapatıyor. Zamanı gelince gereken süreyi sahada alacaktır. 55'e yakın maç oynamamız lazım. Avrupa'da devam etmek çok önemli. Başakşehir'in koyduğu tüm hedefleri bu sene yakalamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'HÜCUM FUTBOLUNDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Hücum oyununu oynatacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Çağdaş Atan ve ekibi olarak hücum oyununu tercih edeceğiz. Geçen sene en çok gol atan takımlarındandık. Bu hücum futboluna ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. 2 aşamalı maçlarda oyun kontrolünü elde tutmak büyük avantaj. 1-0'lık skorun avantajı ile hücum futbolundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHRISTOPHER OPERI: BU SENE HEDEFİMİZ YÜKSEK

Başakşehir'in Fildişi Sahilli sol bek oyuncusu Christopher Operi ise, "Kesinlikle ciddi ve konsantre olmamız gerekiyor. Bu sene hedefimiz yüksek. Bu yolları geçmemiz gerekiyor. Yarın karşılaşma bizim elimizde. Kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Hocanın planını yansıtırsak iyi olacak. Kesinlikle Başakşehir ile beraber Avrupa da oynamak gurur kaynağı. En iyi halimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR, CHERNE MORE MAÇINA HAZIR

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında yarın Bulgaristan temsilcisi PFK Cherne More ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Top kapma çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile tamamlandı. Antrenmanda yeni transfer Abbosbek Fayzullaev de takımla birlikte çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın 20.45'te sahasında Bulgaristan temsilcisi PFK Cherne More takımını konuk edecek.