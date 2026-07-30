Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika
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Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti

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UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşında Başakşehir, Inter Turku'ya 2-0 kaybederek elendi.

Stat: Veritas

Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Maarten Toeback (Belçika)

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi (Dk. 81 Amankwah), Niska, Tuominen (Dk. 66 Ahiabu), Laine, Ampofo (Dk. 81 Jarvinen), Essomba (Dk. 66 Tauriainen), Jephta, Conteh (Dk. 73 Botue)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ba, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 57 Berkay Özcan), Yusuf Sarı (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Brnic (Dk. 46 Fayzullaev), Shomurodov (Dk. 78 da Costa), Selke (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 18 Tuominen, Dk. 47 Jephta (Inter Turku)

Kırmızı kart: Dk. 88 Laine (Inter Turku)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ba, Dk. 80 Onur Bulut (Başakşehir), Dk. 55 Tuominen (Inter Turku)

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı ilk maçta Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.

47. dakikada Inter Turku farkı 2'ye çıkardı. Essomba'nın sağdan ortasında arka direkte topu kontrol eden Jephta, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.

Inter Turku, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika

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