YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren RAMS Başakşehir, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg ile oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir Avusturya'da Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
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