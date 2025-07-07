Başakşehir Avusturya\'da İlk İdmanını Yaptı

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, kamp programı için gittiği Avusturya'da yaptığı ilk idmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, sakatlık önleyici ve rondo çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ve koşu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL