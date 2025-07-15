Başakşehir Avusturya'da Kamp Yapıyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın 9. gününe başladı.

Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde savunma ve hücum organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda taktik çalışmayla tamamlandı.

Başakşehir'de yeni transfer Davie Selke, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İdmanda önce turuncu-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

RAMS Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.