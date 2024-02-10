Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Dubois'in Galatasaray'a dönmesine izin vermediklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Dubois'in Galatasaray'a dönmesine izin vermediklerini söyledi

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Dubois\'in Galatasaray\'a dönmesine izin vermediklerini söyledi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan kiralık kadrolarına kattıkları Leo Dubois'in ara transferde sarı-kırmızılı takıma dönmesine, ihtiyaçları olduğu için onay vermediklerini söyledi. Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

10.02.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan kiralık kadrolarına kattıkları Leo Dubois'in ara transferde sarı-kırmızılı takıma dönmesine, ihtiyaçları olduğu için onay vermediklerini söyledi.

Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Gümüşdağ, "Yüksek performanslı güzel bir mücadele oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Çarşamba günü 120 dakika yüksek tempoda Türkiye Kupası maçı oynadık. Yorgunluğumuz olmasına rağmen güzel bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncuları performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Son 14 resmi maçta 2 kez yenildiklerini hatırlatan turuncu-lacivertli kulübün başkanı, "Kupayla birlikte son 14 maçta iki mağlubiyetimiz var. Bunlardan biri Galatasaray, diğeri Fenerbahçe'ye karşı. Teknik direktörümüz ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncu kalitesi ve bütçe olarak Galatasaray ve Fenerbahçe diğer takımlardan koptu. Bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, ara transferde Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Dubois'nın durumuyla ilgili, şunları kaydetti:

"Sezon başında Galatasaray yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışırken son günlerde teklif geldi. Leo Dubois kaliteli bir oyuncu olduğu için kendi oyuncumuzu yarım sezonluk maaşını vererek gönderdik. Sezon başında kendi yönetimime, 'Sezon sonuna kadar planlamamızda olmalı. Yarım sezonluk veriyorlarsa bu işe girmeyelim.' dedim. Bize, 'Sezon sonuna kadar kiralama yapabiliriz. Siz de planlamanızı ona göre yapın.' dediler. Biz de ona göre onay verdik. Şu ana kadar gerek Erden kardeşim, gerekse Dursun başkan ile yaptığımız görüşmede para konusu geçmedi. Oyuncu Galatasaray'ın ama sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim. Kendisine ihtiyacımız var. Planlama gereği oyuncuyu veremeyeceğimizi söyledik. Dursun Bey de bunu normal karşıladı."

Gümüşdağ, Süper Lig'de yeni yayın ihalesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Çarşamba günü bir araya geleceğiz. İhale komisyonunda Ali Koç, Dursun Özbek ve ben varız. Türkiye Futbol Federasyonu ile genel bir değerlendirme yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Başakşehir, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Dubois'in Galatasaray'a dönmesine izin vermediklerini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:30:29. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Dubois'in Galatasaray'a dönmesine izin vermediklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement