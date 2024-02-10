Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Dubois\'in Galatasaray\'a dönmesine izin vermediklerini söyledi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan kiralık kadrolarına kattıkları Leo Dubois'in ara transferde sarı-kırmızılı takıma dönmesine, ihtiyaçları olduğu için onay vermediklerini söyledi.
Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Müsabakayı değerlendiren Gümüşdağ, "Yüksek performanslı güzel bir mücadele oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Çarşamba günü 120 dakika yüksek tempoda Türkiye Kupası maçı oynadık. Yorgunluğumuz olmasına rağmen güzel bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncuları performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Son 14 resmi maçta 2 kez yenildiklerini hatırlatan turuncu-lacivertli kulübün başkanı, "Kupayla birlikte son 14 maçta iki mağlubiyetimiz var. Bunlardan biri Galatasaray, diğeri Fenerbahçe'ye karşı. Teknik direktörümüz ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncu kalitesi ve bütçe olarak Galatasaray ve Fenerbahçe diğer takımlardan koptu. Bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
Göksel Gümüşdağ, ara transferde Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Dubois'nın durumuyla ilgili, şunları kaydetti:
"Sezon başında Galatasaray yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışırken son günlerde teklif geldi. Leo Dubois kaliteli bir oyuncu olduğu için kendi oyuncumuzu yarım sezonluk maaşını vererek gönderdik. Sezon başında kendi yönetimime, 'Sezon sonuna kadar planlamamızda olmalı. Yarım sezonluk veriyorlarsa bu işe girmeyelim.' dedim. Bize, 'Sezon sonuna kadar kiralama yapabiliriz. Siz de planlamanızı ona göre yapın.' dediler. Biz de ona göre onay verdik. Şu ana kadar gerek Erden kardeşim, gerekse Dursun başkan ile yaptığımız görüşmede para konusu geçmedi. Oyuncu Galatasaray'ın ama sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim. Kendisine ihtiyacımız var. Planlama gereği oyuncuyu veremeyeceğimizi söyledik. Dursun Bey de bunu normal karşıladı."
Gümüşdağ, Süper Lig'de yeni yayın ihalesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Çarşamba günü bir araya geleceğiz. İhale komisyonunda Ali Koç, Dursun Özbek ve ben varız. Türkiye Futbol Federasyonu ile genel bir değerlendirme yapacağız." şeklinde konuştu.
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