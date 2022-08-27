Başakşehir 7. Spor Ligi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir 7. Spor Ligi sona erdi

27.08.2022 15:52
Başakşehir 7. Spor Ligi sona erdi

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 7.'sini düzenlediği Spor Ligi oynanan finalle sona erdi.

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 7.'sini düzenlediği Spor Ligi oynanan finalle sona erdi. 8 ay süren turnuvalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Gençliğin şehri Başakşehir'deki spor parkları arasında düzenlenen Spor Ligi, Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda düzenlenen final programıyla son buldu. Bin 500 öğrencinin 6 farklı branşta katıldığı ligde dereceye giren sporcu ve takımlar, ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

"231 spor ligi müsabakası düzenledik"

Spor Ligi'ni 7 yıldır düzenlediklerini hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Spor eğitimi verdiğimiz çocuklarımızı, 2014'ten bu yana Başakşehir Spor Ligi'nde buluşturuyoruz. Yarışma kültürü kazanmalarını sağlıyoruz. Yıl boyunca futbol, basketbol, tekvando, satranç, masa tenisi ve badminton olmak üzere 6 branşta 231 Spor Ligi müsabakası düzenledik. Çocuklarımız, bu turnuvalarda hem aldıkları eğitimleri müsabaka ortamında gösterme imkanı buldu hem de maç yapma alışkanlığı kazanarak eksik yanlarını tamamladı" diye konuştu.

"Her mahalleye bir spor parkı"

Başakşehir Spor Ligi'nde heyecanın 8 ay sürdüğüne dikkati çeken Kartoğlu, "Sadece dereceye girenleri değil, turnuvalarda yer alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Kendine güvenen, çevresine saygılı ve değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için 'Her mahalleye bir spor parkı' sloganıyla tüm mahallelerimize yeni spor tesisleri kazandırdık" dedi.

"Erken yaşta spor alışkanlığı kazandırıyoruz"

Başakşehir Spor Ligi'ni çocukların spor yapma alışkanlığı kazanması amacıyla başlattıklarına işaret eden Yasin Kartoğlu, "Çok şükür, her yıl 1500 çocuk ve gencimizi Spor Ligimizde bir araya getiriyoruz. Çocuklarımıza bir yandan yarışma ve rekabet heyecanını diğer yandan da paylaşmanın ve dostluğun sevincini yaşatıyoruz. Spor parklarımızda genç yetenekler, geleceğin yıldızları ve şampiyon sporcuların yetiştiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu
Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir 7. Spor Ligi sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
13:14 Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 15:52:04. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir 7. Spor Ligi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement