Başakşehir, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Hız çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk edecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galip geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı belirtildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. İkinci maç ise 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da oynanacak.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan son antrenmanın ardından kampa giren takım, maç saatini beklemeye başladı. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Eğlenceli oyunlar, taktik çalışmalar ve çıkış koşularıyla antrenmanlarını tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla kampa girecek. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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