Başakşehir, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.