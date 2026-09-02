Başakşehir, bir sezon forma giyen Nuno da Costa ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno da Costa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, kulübe emekleri için teşekkür ederken; da Costa, Başakşehir formasıyla 37 maçta 6 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeşil Burun Adalı Nuno da Costa ile yollarını ayırdı.
Kulübün açıklamasında, "Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno da Costa ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. da Costa'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Nuno da Costa, Başakşehir formasıyla 37 maçta 6 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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