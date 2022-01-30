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Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler - Son Dakika

Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler

30.01.2022 21:54

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Mahmoud Trezeguet, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, sürpriz bir hamlede bulundu. Turuncu-lacivertliler, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet'i renklerine bağlıyor.

"YAKIN ZAMANDA TAKIMA KATILACAK"

NTV'ye konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi renklerine bağladı

BU SEZON YALNIZCA 11 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

Aston Villa formasıyla ilk sezonunda 41 maça çıkan Trezeguet 7 gol ve 2 asist üretmiş, geçen sezon ise 22 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı. Mısırlı futbolcu bu sezon ise Aston Villa formasını yalnızca 11 dakika giyebildi.

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Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler - Son Dakika
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