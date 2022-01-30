Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, sürpriz bir hamlede bulundu. Turuncu-lacivertliler, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet'i renklerine bağlıyor.
NTV'ye konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.
Aston Villa formasıyla ilk sezonunda 41 maça çıkan Trezeguet 7 gol ve 2 asist üretmiş, geçen sezon ise 22 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı. Mısırlı futbolcu bu sezon ise Aston Villa formasını yalnızca 11 dakika giyebildi.
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