Başakşehir, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Antalya'da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Dağıtıldı

Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda kadınlar ve erkekler 20 kilometre yarışlarıyla mücadele etti. Kadınlarda Ayşe Tekdal, Elif Nur Özbey ve Selin Çadır, erkeklerde ise Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram ve Harun Bilir yarıştı. Milli atlet Ayşe Tekdal, sezonun en iyisi olarak 29. sırada yer aldı. Altın madalyayı ise Perulu atlet Kimberly Garcia Leon kazandı. Erkeklerde ise altın madalyayı İsveçli atlet Karlström elde etti.