Başakşehir'de 10 yıllık Visca dönem sona erdi

Medipol Başakşehir'de 10 yıllık dönem sona erdi. 2011-2012 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Edin Visca, lig şampiyonluğu yaşadığı, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı bulduğu, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başarısı yakaladığı turuncu-lacivertli kulübe veda etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2011-2012 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bosna-Hersek'in Zeljeznicar takımından 21 yaşındaki kanat oyuncusu Edin Visca'yı 5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Visca da, "Kariyerim için doğru bir kulübe geldim" açıklamasıyla duygularını ifade etmişti.

Edin Visca'nın 10 yıldan fazla sürecek Başakşehir kariyeri de böyle başladı. Takıma katıldığı günden bu yana performansını sürekli arttıran ve turuncu-lacivertlilerin elde ettiği lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi macerası ile Avrupa Ligi son 16 turu başarısında büyük pay sahibi olan Bosna-Hersekli oyuncunun, yaklaşık 11 yıldır devam eden Başakşehir'deki serüveni son buldu. Visca, eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da tekrar buluştu.

İstikrarını hiç kaybetmedi

Visca, takımdaki ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı. O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplamda 41 maçta rakip ağları 17 defa sarsarken, 9 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 10 gol, 10 asistlik performans sergileyen Edin Visca, 2017-2018'i de toplam 14 gol, 17 asistle kapadı. 2018-2019 sezonunda turuncu-lacivertli forma altında 38 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 13 gol, 14 de asist yapma sevinci yaşadı. Başakşehir'in kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu elde ettiği 2019-2020 döneminde ise Visca, ligde 33 maçta 13 gol ve 12 asist, toplamda ise 47 karşılaşmada 19 gol, 13 asist üretti.

Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu 26'sı lig, 5'i Şampiyonlar Ligi, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 32 mücadelede 6 gol, 11 asistle tamamladı.

Asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk futbolcu

Edin Visca, 2019-2020 sezonunda yaptığı 13 gol, 13 asistin ardından adını Süper Lig tarihine yazdırmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2010-2011'den sonra ligde üst üste iki sezon da gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu olmuştu.

Avrupa'da da takımını sırtladı

Edin Visca, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da Başakşehir'in en başarılı futbolcusu. Visca, turuncu-lacivertli kariyerinde Avrupa Ligi'nde son 32 ile 16 turlarının yanı sıra grup ve eleme, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde toplam 33 mücadelede boy gösterdi. Bu maçlarda rakip ağları 14 defa sarsan Visca, 5 de asiste sahip.

Bosna-Hersekli oyuncu, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Fatih Terim Stadı'nda 2-1 kazanılan Manchester United müsabakasında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Edin Visca'nın 4-3 kaybedilen Leipzig maçında da 1 asisti bulunuyor.

31 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi son 32 turunda ise iç sahada oynanan Sporting CP karşılaşmasının uzatma dakikalarında 2 gol kaydederek takımının adını son 16'ya yazdırmasında başrol oynamıştı.

Son 6 sezonun en fazla asist yapanı

Başakşehirli yıldız, takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla ligde de yakalanması zor bir başarıya imza attı. Visca, 2017-2018 (15), 2018-2019 (14) ve 2019-2020 (12) sezonlarında üst üste Süper Lig'in asist kralı oldu.

Ayrıca Edin Visca, Medipol Başakşehir'in yeni ismiyle Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan geride kalan sezona kadar olan bölümde ligin en fazla asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Söz konusu süreçte 62 gol pasıyla zirvede yer alan Visca'yı, 37 asistle Quaresma takip ediyor.

Başakşehir tarihinin en golcü oyuncusu

Visca, Başakşehir'den ayrılırken adını kulüp tarihine adeta altın harflerle kazıyarak gidiyor. Turuncu-lacivertli forma altında 10 sezon geçiren Edin, toplamda 110 golle, İstanbul ekibinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Edin Visca'nın en yakın takipçisi ise 45 golü bulunan Doka. Mehmet Batdal 39, Adebayor 28, İbrahim Akın ve Holmen de 27 golle bu isimleri izliyor. - İSTANBUL