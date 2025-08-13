Başakşehir'de 4 Değişiklikle Viking Maçı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking'i konuk eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk maça göre 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı isimlerden Ömer Ali Şahiner'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Yusuf Sarı, Brnic ve da Costa ise yedek soyundu.

Çağdaş Atan, bu isimlerin yerine ise Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Viking karşısında kalede Muhammed Şengezer'i oynatan Atan, savunma hattını Onur Bulut, Duarte, Ba ve Operi'den kurdu. Orta alanda Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz ve Shomurodov şans bulurken, gol yollarında Selke yer aldı.

İstanbul temsilcisinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Yusuf Sarı, da Costa, Hamza Güreler, Umut Güneş, Yağız Dilek, Ebosele, Berkay Aslan ve Brnic ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Yeni transferler ilk kez 11'de

İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri, Viking müsabakasında ilk kez 11'de şans buldu.

Turuncu lacivertlilerde Davie Selke ile Eldor Shomurodov, müsabaka ilk 11'de başladı.

Takımda 2 eksik

İstanbul Başakşehir, 2 oyuncusundan faydalanamadı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Olivier Kemen, müsabaka kadrosunda yer almadı.