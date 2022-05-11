Başakşehir'de Aleksic'in sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de Sırp futbolcu Danijel Aleksic'in sözleşmesi uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törende, Danijel Aleksic'in kendisini 2024-2025 sezonu sonuna dek turuncu-lacivertli renklere bağlayan yeni sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Açıklamada, "Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.