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Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika

Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

10.02.2022 18:47
Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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