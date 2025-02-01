Başakşehir'den Kusursuz Galibiyet - Son Dakika
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Başakşehir'den Kusursuz Galibiyet

Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktör Atan, rakibe gol şansı vermediklerini belirtti.

01.02.2025 22:40
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakibe gol şansı vermediklerini söyleyerek, "Maçın tamamını neredeyse kusursuz oynadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alanyaspor'a deplasmanda kaybedilen 5-4'lük maçın ardından kendisi için bu haftaya kadar olan sürenin zor geçtiğini söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Bireysel olarak çok yıprandığım bir hafta geçirdim. Oyuncularıma o maçtan sonra bir maç borçlu olduklarını söyledim. Onlar da sözlerini tuttular. Seyircisiyle, stadyumuyla, atmosferiyle, oyuncularıyla, yönetimiyle, başkanıyla çok saygı duyduğumuz tam bir futbol takımı olan Samsunspor'a karşı harika bir galibiyet aldılar. Maçın tamamını neredeyse kusursuz oynadık. Rakibe hiç gol şansı vermedik. Çalıştığımız yerlerden ve anlardan 3 tane gol attığımızı söyleyebilirim. Sezonun geri kalanında Samsunspor'a başarılar diliyorum. Oyuncularımı bugün gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. İsteğimiz ilk 4 sırada yer almak istiyoruz. Komple ve güçlü bir takımız. Bunu başaracak ve ilk 4'e yerleşebilecek bir takımız. Umarım yolumuza bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bana göre formasyon zenginliği olarak ligin en iyi takımıyız"

Ligin geri kalanında Başakşehir'in 3'lü savunma ile oynamaya devam edip, etmeyeceğiyle ilgili yönetilen soruya Atan, "Aslında biz bu oyunu Galatasaray, Rizespor maçında iyi oynadık. Galatasaray'a mağlup olduk ama ciddi gol pozisyonu vermedik. Bugün de gol pozisyonu vermedik. 4 maçın 1 tanesini 5 gol yiyerek kapattık. Hücum olarak zengin bir oyun anlayışıyla oynuyoruz. 3-5-2'ye oyuncularım alıştığını söyledi. Oyun içerisinde farklı pozisyonlara geçiş yapıyoruz. Bana göre formasyon zenginliği olarak ligin en iyi takımıyız. Pozisyon vermeden oynadığımız 3 maç var. Bu sistemde Alanya maçında da 5 gol yedik. Bazı oyun içerisinde konsantrasyon ve hız önemli oluyor. Oyuncular şu an oyuna daha fazla sahip çıkıyorlar. Bizim cebimizde 2 tane oyun sistemi olamaz. Gidişat ve formasyon zenginliğinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerle ilgili ise Çağdaş Atan, "Christopher Operi, antrenmanda darbeye bağlı bir sakatlık yaşadı. Festy Ebosele'nin ise eski takımından bileğinde bir burkulma ile transfer oldu. Yusuf Sarı, kısmen hazır şekilde takıma katıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Samsunspor, Başakşehir, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'den Kusursuz Galibiyet - Son Dakika

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