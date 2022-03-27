Başakşehir Kulübü, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir Kulübü, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu

27.03.2022 15:47
Başakşehir Kulübü, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu

Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından bozulması ile ilgili açıklama yaptı.

Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından bozulması ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu kararının Türk futbolu adına umutları yeşerttiğine vurgu yapılarak, "Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan sürecin ardından TFF'nin görev ve sorumluluklarına devam etmesinin söz konusu olamayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem de ülke futbolumuzun yurt içinde ve yurt dışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonunun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulunun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

YORUMLAR
500
Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig kadrosunda liste dışı kalan 10 hakemin görevlerine iadesine karar verdi TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig kadrosunda liste dışı kalan 10 hakemin görevlerine iadesine karar verdi

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir Kulübü, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 17:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir Kulübü, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement