Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir'de hedef Duarte'nin bonservisini almak. İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve 1.5 sezondur turuncu-lacivertliler için top koşturan Brezilyalı stoper, turuncu-lacivertliler ile toplamda 54 maça çıktı. Başakşehir, Milan ile pazarlıklarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir, Duarte'nin bonservisini almak istiyor - Son Dakika

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