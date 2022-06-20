Başakşehir, Duarte'nin bonservisini almak istiyor - Son Dakika
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Başakşehir, Duarte'nin bonservisini almak istiyor

20.06.2022 10:48
Başakşehir, Duarte'nin bonservisini almak istiyor

Medipol Başakşehir, 1.5 sezondur Milan'dan kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyen Leo Duarte'nin bonservisini almak istiyor.

Medipol Başakşehir, 1.5 sezondur Milan'dan kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyen Leo Duarte'nin bonservisini almak istiyor. İtalyan kulübü ile İstanbul temsilcisi arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.

Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir'de hedef Duarte'nin bonservisini almak. İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve 1.5 sezondur turuncu-lacivertliler için top koşturan Brezilyalı stoper, turuncu-lacivertliler ile toplamda 54 maça çıktı. Başakşehir, Milan ile pazarlıklarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Duarte'nin bonservisini almak istiyor - Son Dakika

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