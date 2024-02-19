Başakşehir Fatih Terim - Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Kemen, Ba, Opoku, Dubois, de Souza, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Boa Morte, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Cardoso, Nazon
Goller: Dk. 9 Nazon, Dk. 15 Karimi (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 25 Ali Karimi (Mondihome Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Dubois'in hatalı pasını kapan Corelo, topu Nazon'a gönderdi. Nazon'un ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Volkan'ın da müdahale ettiği top ağlara gitti: 0-1.
14. dakikada Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Nazon kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Volkan Babacan'ın yatarak müdahale ettiği topu Nazon, Cardoso'ya yolladı. Bu oyuncunun penaltı noktası önünden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
15. dakikada Kayserispor ikinci golünü buldu. Ba'nın pasında kısa düşen topu Abeid'den önce kapan Ali Karimi, ceza yayı içinden çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.
30. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Kemen'in ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo topu kafayla indirdi. Müsait pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Abeid'in şutunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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