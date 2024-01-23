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Rams Başakşehir, Fenerbahçe karşısında çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Rams Başakşehir, Fenerbahçe karşısında çıkışını sürdürmek istiyor

RAMS Başakşehir, son 7 maçta topladığı 15 puanla Süper Lig'de 10. sıraya yükseldi. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında da başarılı performansını sürdürmek istiyor. Başakşehir'de 4 oyuncu eski takımına karşı mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan 4 oyuncunun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Rams Başakşehir, Fenerbahçe karşısında çıkışını sürdürmek istiyor
23.01.2024 - 10:05,
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RAMS Başakşehir, Süper Lig'deki çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, son 7 müsabakada topladığı 15 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, son haftalardaki yükselişi Fenerbahçe mücadelesinde de devam ettirmek istiyor. Ligin ilk bölümünde tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Başakşehir, ligin 14. haftası sonunda 17. sırada bulunurken, oynadığı son 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 15 puanla 10. sıraya kadar yükseldi.

Başakşehir'de hedef yenilmezlik serisini devam ettirmek

Ligin 15. haftasında Hatayspor galibiyetiyle başlayan 7 maçlık bir seriye imza attı. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte Hatayspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırken, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Söz konusu maçlarda İstanbul temsilcisi 12 gol atarken, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, ligin ilk 14 haftasında 14 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 20 gole engel olamamıştı.

Turuncu-lacivertlilerde 4 futbolcu eski takımına rakip

RAMS Başakşehir'de, şans verilmesi halinde 4 oyuncu, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. İstanbul ekibinde, Volkan Babacan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Josef de Souza daha önce sarı-lacivertli formayı terleten isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe formasıyla Deniz Türüç'ün 38 maç, 6 gol, 4 asist, Dimitris Pelkas'ın 67 maç 13 gol, 8 asist ve Josef de Souza'nın da 136 maçta 16 gol, 6 asisti bulunuyor.

Başakşehir'de 4 oyuncu forma giyemeyecek

Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Joao Figuerido ise sarı kart sınırında yer alıyor. Figuerido, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 23. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Rams Başakşehir - Fenerbahçe maçını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Rams Başakşehir, Fenerbahçe karşısında çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika


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