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RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye penaltı golüyle mağlup oldu - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye penaltı golüyle mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve ligdeki 9. yenilgisini aldı. Öte yandan, takımın iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Maçta Başakşehir'den Joao Figueiredo ve Philippe Keny kırmızı kartla oyundan atıldı. Ayrıca, Ömer Ali Şahiner sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maç sonunda Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip hakeme yoğun tepki gösterdi.

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe\'ye penaltı golüyle mağlup oldu
24.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:23
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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan Başakşehir 27 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekibin ligde iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir 9 kişi kaldı

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçı 9 kişi tamamladı.

Brezilyalı futbolcosu Joao Figueiredo mücadelenin 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Figueiredo, 2 dakika sonra önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny de maçın uzatma dakikalarında itirazdan iki sarı kart gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ömer Ali Şahiner sakatlandı

RAMS Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner mücadelenin 29. dakikasında sakatlandı. Attığı depar sonrasında sol arka adalesini tutarak yerde kalan Ömer Ali, sedye ile saha kenarına alındı. 31. dakikada yeniden sahaya dönen Ömer Ali bir dakika sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan, 33. dakikada Ömer Ali'nin yerine Emirhan İlkhan'ı sahaya sürdü.

Başakşehir cephesinden hakem yoğun tepki

RAMS Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun tepki gösterdi.

Saha içinde bekleyen hakemin yanına giden Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip hakeme kararlarından dolayı itirazlarda bulundu.

Kaynak: AA
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