BAŞAKŞEHİR FK, 2025/26 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya etabının son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 84'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz kaydetti.
Avusturya kampını tamamlayan Başakşehir FK, İstanbul'a dönecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir FK Avusturya Kampını Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika
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