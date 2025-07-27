Başakşehir FK, Cherno More Maçına Hazırlanıyor

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, turnuva oyunu ile sona erdi.

Lacivert-turunculu ekip yarın yapacağı çift antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.