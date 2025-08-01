Başakşehir FK, Cherno More'yi 4-0 Yendi - Son Dakika
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Başakşehir FK, Cherno More'yi 4-0 Yendi

01.08.2025 00:19
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Teknik Direktör Çağdaş Atan, Viking ile zorlu bir maça hazırlanmamız gerektiğini vurguladı.

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan "İlk yarı maçı kopardık. Geçmemiz gereken bir turdu. Kağıt üzerinde favoriydik. Çok zorlu Viking karşılaşmasına çalışmamız gerekiyor" dedi.

Başakşehir FK UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanşında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi 4-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Chermo More Teknik Direktörü Ilian Iliev açıklamalarda bulundu.

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oyuncularımı performansından dolayı tebrik ederim. İyi futbol oynadık 2'nci 45'te basit oynamayı bıraktık. Daha üretken olabilirdik. Konsantre maçları yüksek tempoda bitirirsek harika bir durum oluşur. Oyunda ciddiyetsizliğe yer yok. Tek eleştirim bu. Rakibe saygı duyuyorum. Formasyon değişikliğine çok hızlı reaksiyon vererek oynadık. Rakipte ilk defa bu şekilde dizilimi gördük. İlk yarı maçı kopardık. Geçmemiz gereken bir turdu. Kağıt üzerinde favoriydik. Çok zorlu Viking karşılaşmasına çalışmamız gerekiyor. Kendi liginin lideri, genç, dinamik takım ile oynayacağız. Onların yüksek özgüveni var. Büyük avantajları sentetik sahada oynamaları. Doktorlar ve fizyoterapistlerimizle konuşup adaptasyon sürecimizin daha iyi olmasını tartışacağız. Fazla antrenman sayısı sakatlığa yol açarken az antrenman adaptasyon zorlaştırır. En iyi durumu bulup hem burada hem orada yeterli sayıda antrenman yaparak geçmek istiyoruz. Doğru oyun ve oyuncu ile iyi bir skorla dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

'OYUNCULARIM ÇOK İYİ REAKSİYON GÖSTERDİ'

Oyuncularını iyi reaksiyon gösterdiğini belirten Çağdaş Atan, "Oyunu hangi formasyon ile oynayacağımız önemli. Çizgilerde oyunu genişletmeyi ters ayakla yapmayı seven hocayım. Rakibin gerideki çoğalmasını engellemeye çalışıyorum. Bu bizim genel anlamda oyun planımız. Rakibin dizilişlerini bozmaya çalışıyoruz. Çözüm üreten bir pozisyonda konumlanıyoruz. Nitekim bugünde öyle oldu. Oyuncularım çok iyi reaksiyon verdiler. Tabi ki her şey kalite ölçüsünde. Aldığımız 3 oyuncu da atletizm olarak ve hava hakimiyeti olarak çok iyi oyuncular. Bazı yönlerinin Piatek'ten artıları var. Piatek'e başarı diliyorum. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Birkaç dokunuş kaldı. Onları da yaparsak daha iyi olur" diye konuştu.

'DUARTE BÜYÜK BİR PROFESYONEL'

Duarte'nin performansı hakkında yaptığı yorumda, "Oyuncularımı övmekten çekinen biri değilim. Duarte'yi övmekten çekinmeyeceğim. Büyük bir profesyonel. Bekte de defansta da bize çok iyi performanslar verdi. Geçen sezon başında transferi vardı ama bozuldu. Bunun etkilerini yaşadı. Bu ara gerçek Duarte'yi izlediğimizi düşünüyorum. Onun sakatlık riskini azalttık. Stoper mevkiinde çok özel bir oyuncu ve benim beğendiğim oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

'BİRAZ HİLELİ BİR OYUN OYNAYACAĞIZ'

Rakibi Viking hakkında geleceğe yönelik yaptığı yorumda, "Her doğru her yerde geçerli olmuyor. Her düşündüğümüz doğru düşünce ve karşılığı olmuyor. Şu an biraz hileli bir oyun oynayacağız. Rakip resmi maç oynamış ve ritmini bulmuş aynı zamanda sentetik sahada oynuyor bu bizim aleyhimize. Kendi prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz dediğimiz noktada yanılgıya düşeriz. Maçları izledik bu turları geçeceğimizi düşünerek genç mücadele eden bir takıma karşı oynayacağız. Hocaları da tribündeydi. Doğru oyuncuları bulmak zorundayız. Doğru oyunla doğru analizle doğru oyuncularla turu buraya getirmemiz gerekiyor. Eşit şartlarda buraya gelmemiz gerekiyor Negatif şartları pozitife çevirerek ve avantajlı skorla İstanbul'da olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

ILİAN ILİEV: BU TURDA ÇIKACAK EN ZOR RAKİP İLE KARŞILAŞTIK

Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev, "Bu turda çıkacak en zor rakip ile karşılaştık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık ve maçı orada kaybettik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir FK, Cherno More'yi 4-0 Yendi - Son Dakika

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