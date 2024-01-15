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Başakşehir FK, Eden Karzev hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Başakşehir FK, Eden Karzev hakkında soruşturma başlattı

Başakşehir FK, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yapılan '100 gün' ifadelerini alıntılayan paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. Kulüp, Karzev'in yazılı savunmasını talep etti.

Başakşehir FK, Eden Karzev hakkında soruşturma başlattı
15.01.2024 - 11:46,
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından kullanan İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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