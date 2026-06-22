Başakşehir FK, Michal Karbownik\'i Transfer Etti

SÜPER Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, Polonyalı futbolcu Michal Karbownik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya temsilcisi Hertha BSC forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.