BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Ardından hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir FK, PFK Cherno More Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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