Başakşehir FK, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Başakşehir FK, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti

Başakşehir FK, Rizespor\'u 2-0 Mağlup Etti

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin önemine vurgu yaptı ve oyuncularını tebrik etti. Ayrıca Philippe Keny'nin takıma katkısını öne çıkardı.

18.01.2025 16:37  Güncelleme: 16:42
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BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok önemli bir maç kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık. Deplasman performansı biraz sıkıntılı ama iyi bir teknik adam takımına karşı iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor ve İlhan hocaya da başarılar diliyorum" dedi.

Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan değerlendirmelerde bulundu. İyi bir takıma karşı kazandıklarını ifade eden Çağdaş Atan, "Çok önemli bir maç kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık. Deplasman performansı biraz sıkıntılı ama iyi bir teknik adam takımına karşı iyi bir galibiyet aldık. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçından sonra sahamızın biraz bozuk olduğunu biliyorduk. Bugün de o güne yakın bir oyun planıyla sahadaydık. İki tane 9'umuzun iyi iş yaptığı bir gol bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ben her zaman 'İlk yarılar biraz balayı şeklinde geçer, gerçek hayat ikinci yarıdır' derim. İkinci yarıda daha iyi hazırlanıp, daha iyi olacağımız maçlar bize olumlu dönebilir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor ve İlhan hocaya da başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.

'BİZİM İÇİN ETKİLİ OYUNCULARDAN BİR TANESİ'

Philippe Keny'nin takımdaki etkili oyuncularından bir tanesi olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Keny bu oyunu çok seven, tutkuyla bağlı olan biri. Bu kulübe çok büyük saygısı ve bağlılığı var. Bizimle olmaktan dolayı çok mutlu. Biz de onunla çalışmaktan mutluyuz. Hiçbir zaman antrenman temposunu aşağıya çekmedi. Devamlı pozitif, çok çalışan ve çok güçlü bir oyuncu. Bizim için etkili oyunculardan bir tanesi. 3 tane iyi santrforum var. Onların hepsinden faydalanmaya çalışıyoruz. Transfer sadece dış transfer değildir. Keny ve Onur gibi oyuncuları rotasyona dahil etmek bana göre çok değerli transferlerdir" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ilk yarısının sonlarına doğru sakatlanan ve maça devam edemeyen Hamza Güreler'in son durumu hakkında da bilgi veren Atan, "Hamza'nın arka adalesinde ufak bir problem var. Sahalarımız biraz yumuşadı. Adale problemi yaşıyoruz. 1-2 hafta aramızdan uzak kalabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir FK, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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