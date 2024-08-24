Başakşehir FK - St. Patrick's maçını Macar hakem yönetecek

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında oynanacak Başakşehir FK - St. Patrick's müsabakasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Balazs Berke yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak play-off maçında Balazs Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ile Balazs Szert üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihaly Kapraly oldu.

0-0'ın rövanşında oynanacak maçta VAR hakemi Tamas Bognar olurken; AVAR hakemi ise Ferenc Karako olarak açıklandı.