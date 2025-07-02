Başakşehir Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, turnuva oyunuyla sona erdi.
Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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