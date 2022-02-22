Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha - Son Dakika

Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Konyaspor ile Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE 4. GALİBİYETİNİ ALDI

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Fredrik Guldbrandsen ve 63. dakikada kendi kalesine Musa Çağıran kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 37. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi. Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor ise 49 puanla 2. sırada yer buldu.